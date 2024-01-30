فيديو | نفى تهمة استفزازه ... نجم الهلال: من أنا لأقارن بميسي!

تصريحات مثيرة من لاعب الزعيم

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شهدت مباراة كأس موسم الرياض بين الهلال وإنتر ميامي لقطة مثيرة للجدل كان بطلها ميشايل لاعب الفريق السعودي، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب ملعب "المملكة أرينا" بنتيجة 4-3.

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ميشايل سجل هدف الهلال الثالث في المباراة واحتفل بعدها بطريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة وأمام عيون ليونيل ميسي، وهو ما جعل العديد من المتابعين يتهمون اللاعب البرازيلي بمحاولة استفزاز بطل العالم مع الأرجنتين.

ميشايل نفى تلك التهمة تمامًا وأكد أنه أحد عشاق ميسي الكبار وأبدى سعادته الهائلة للعب ضده في مباراة واحدة.

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وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط "من أنا لأقارن بلاعب مثل ليونيل ميسي! لاعب أنا أحبه وأقدره كثيرًا، أشكر الله والقائمين على موسم الرياض ونادي الهلال لأنهم أتاحوا لي الفرصة للعب مباراة أمام ميسي. لقد استمتعنا حقًا بالمباراة".

يُشار إلى أن الهلال حاول ضم ميسي بشدة خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن اللاعب اختار في النهاية الانتقال إلى الدوري الأمريكي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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