فيديو.. ميسي وتيد لاسو في ظهور فكاهي!

60 ثانية بـ14 مليون دولار!

يقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، إعلانًا فكاهيًا مع "تيد لاسو" شخصية المدرب الشهير في مسلسل "تيد لاسو"، والتي يجسدها الممثل جيسون سوديكيس.

ونشرت العلامة التجارية Michelob Ultra، مقطع فيديو تشويقي من الإعلان لميسي، وهو يراوغ الكثير من الأشخاص بالكرة على الشاطئ، بينما يتابعه المدرب "تيد لاسو".

وقال تيد لاسو بجرأة وهو يشاهد مهارات ميسي "سأخرج إلى هناك (إلى ليو)"، قبل أن يتراجع بسرعة ويقول: "لا، لن أخرج إلى هناك (حيث يختار البقاء كمراقب)".

وستكون مدة الإعلان 60 ثانية، وتكلف إنتاجه 14 مليون دولار، وهو الإعلان الأول لميسي مع Super Bowl، منذ وصوله الى الولايات المتحدة.

وشارك ميسي في افتتاح مسابقة كأس موسم الرياض بين الهلال وإنتر ميامي، أمس الإثنين، وهي المباراة التي انتهت بفوز الموج الأزرق (4-3)، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر وقدم مستويات مميزة، قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة.