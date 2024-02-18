فيديو | ميسي العملاق يروج للدوري الأمريكي مع معزة بلون إنتر ميامي!

ميسي عملاق الدوري الأمريكي...

ظهر ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي في إعلان جديد للدوري الأمريكي ومعه معزة بألوان قميص فريقه، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

ويعد البرغوث الأرجنتيني، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، هو النجم الأول بكل تأكيد في الوقت الحالي بالدوري الأمريكي، وسيجذب اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق الكرة حول العالم.

واستعان الدوري الأمريكي، بالتعاون مع شركة Apple TV، بخدمات ليونيل ميسي، للترويج لمباريات الدوري، الذي ينطلق الموسم الجديد منه خلال الفترة القادمة.

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ويظهر في الفيديو، ليونيل ميسي أثناء خوضه إحدى المباريات، ولكن على أنه عملاق في الملعب، ويقوم بتدريب زميله في الفريق بنيامين كريماشي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، يستعد رفقة ميامي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، وستكون أولى المباريات أمام ريال سولت ليك يوم 21 فبراير الحالي.