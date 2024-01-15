فيديو | مقصية لاعب برازيلي مغمور تمنحه جائزة بوشكاش!

هدف مميز من خارج منطقة الجزاء...

حقق جيليرمي مادروجا، لاعب فريق بوتافوجو البرازيلي، جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل جوائز الأفضل، الذي استضافته العاصمة الإنجليزية لندن.

هدف مادروجا، جاء في شباك نوفوريزونتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعد مقصية مميزة من على مشارف منطقة الجزاء، سكنت المرمى بطريقة أذهلت كل من في الملعب.

وتفوق اللاعب البرازيلي، على كل من خوليو إنسيسو لاعب برايتون، الذي سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي، وكذلك نونو سانتوس، لاعب سبورتينج لشبونة، الذي سجل هدفًا مميزًا في شباك بوافيستا.

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وفي سياق متصل، ومن ضمن جوائز حفل "ذا بيست" حصل ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، بينما حصل إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي على لقب حارس العام.