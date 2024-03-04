فيديو | كرة القدم تحت الصفر .. ابتكار جديد للعب كرة القدم في بلاد الثلج!

ابتكار جديد بتمويل من فيفا لممارسة كرة القدم في بلاد الثلج...

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمويل ابتكار جديد، يسمح بلعب مباريات كرة القدم في المناطق شديدة البرودة وذات الظروف الجوية السيئة في فصل الشتاء.

وفي منغوليا، ظهرت تقنية جديدة تسمح بممارسة كرة القدم في ظل الطقس السيئ ودرجات الحرارة التي تصل إلى -30 درجة مئوية، وعبارة عن قبة قابلة للنفخ، تعزل الملعب عن الطقس البارد والرياح القوية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن القبة تحتوي على غشاء خارجي 1 مم، وغشاء داخلي سمكه 0.5 مم يكون مقاوم للتآكل، ويمكنه تحمل درجات حرارة تتراوح من -45 وحتى 70 درجة مئوية.

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وتم استئناف الدوري الممتاز في منغوليا يوم السبت الماضي، بعد توقف استمر من نوفمبر الماضي، وظهرت فيه التقنية التي تساعد على لعب المباريات بشكل طبيعي، بدلًا من توقف النشاط الرياضي لخمسة أشهر.

جدير بالذكر أن تقنية القبة القابلة للنفخ، ظهرت لأول مرة في مباراة منتخب السيدات تحت 17 عامًا، في شهر أبريل الماضي.