فيديو | فينيسيوس مصدوم .. العارضة تحرم نجم ريال مدريد من هدف تاريخي!

العارضة تمنع نجم ريال مدريد الشاب من هدف مذهل...

تعاطفت عارضة ملعب آل سادار، مع أصحاب الأرض في مباراة أوساسونا وريال مدريد، ومنع هدفًا مذهلًا من نجم الميرينجي الشاب أردا جولر، وسط دهشة من كافة الحضور.

واستضاف ملعب آل سادار، مباراة ريال مدريد، وأوساسونا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، وفي هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى أردا جولر، الذي سدد تسديدة من وسط الملعب، بطريقة مذهلة ولكنها ارتطمت في العارضة، وسط دهشة كل من في الملعب، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور الذي كان على مقاعد البدلاء.

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اللاعب التركي الشاب أردا جولر، والذي يعد واحد من أفضل مواهب الميرينجي، بدأ في المشاركة مع فريقه، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، ومن ثم عدم اقتناع المدرب كارلو أنشيلوتي به.

وحتى الآن شارك جولر صاحب الـ 19 عامًا، مع ريال مدريد في سبع مباريات بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا واحدًا وكان في شباك سيلتا فيجو بالجولة الماضية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، بعد فوز اليوم واصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن جيرونا، صاحب المركز الثاني.