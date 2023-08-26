فيديو | "فرقة المليار بتقدم كرة بـ10 ريال".. حرب أبو تريكة ضد تشيلسي مستمرة!

أبو تريكة يواصل هجومه على تشيلسي...

واصل محمد أبو تريكة، أسطورة كرة القدم المصرية السابق، والمحلل بقنوات " beIN Sports"، هجومه وانتقاده على أداء فريق تشيلسي في الموسم الحالي.

وكان أبو تريكة قد انتقد مقدار المال الذي دفعته إدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مؤكدًا أن إدارة "البلوز" ورغم البذخ في الصفقات إلا أنها لم تتمكن من ضم لاعبين نجوم يفيدون الفريق.

ومن جانبها كانت جماهير تشيلسي، شنت حملة هجومية قاسية على أبو تريكة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وطالبت برحيله من شبكة القنوات القطرية.

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وبالرغم من تحقيق تشيلسي فوزًا عريضًا على لوتون تاون، بالأمس في الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة، انتقد أبو تريكة أداء البلوز، ووصفه بالضعيف ويقدم كرة بـ 10 ريال.

وقال أبو تريكة في تصريحاته عبر الشبكة القطرية: "أول انتصار لفرقة المليار، سيربح في أول مبارتين أمام الفرق السهلة، وأنا أصمم على كلامي، تشيلسي لا يوجد به أي نجم إلا إنزو، وتشيلويل، وتياجو سيلفا".

وتابع: "فرقة المليار تقدم كرة وأداء بـ 10 ريال، فرقة تصرف مليار جنيه استرليني في خلال موسم، يجب أن تناقس على الدوري، وليس على مركز خامس أو مركز يؤهل لدوري أبطال أوروبا، الفريق لديه اسم كبير".