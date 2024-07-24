فيديو | تصدٍ "أخطبوطي" من كورتوا في معسكر ريال مدريد!

الحارس البلجيكي أزال كل الشكوك حول إصابته السابقة..

يبدي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مستوى رائعًا خلال المعسكر التحضيري للنادي الملكي استعدادًا للموسم الجديد.

وفي حصة تدريبية ضمن المعسكر التحضيري، جذب كورتوا الأنظار بتصدٍ مبهر بأطراف أصابعه مع ارتقاء لأعلى الزاوية بشكل رائع.

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وأزال كورتوا الشكوك بعد هذه اللقطة البديعة حول إصابته التي تعافى منها الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

ومنذ عودته من الإصابة التي غيبته أكثر من 7 أشهر، لم يتلق كورتوا أي هدف في 5 مباريات، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.