فيديو | بفوز سهل .. قطر تفتح كأس آسيا بثلاثية في شباك لبنان

قطر تضرب شباك لبنان بثلاثية في افتتاح كأس آسيا....

افتتح المنتخب القطري، مباريات بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

العنابي افتتح المباراة بقوة، وفي الدقيقة الخامسة جاء الهدف الأول في اللقاء، ولكن الحكم ألغاه لوجود تسلل على المعز علي، وتستمر المباراة.

وحاول المنتخب القطري، تهديد نظيره اللبناني، وسيطر على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

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وكانت أخطر الفرص، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها أكرم عفيف برأسية قوية ولكنها ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وصلت عرضية من الجانب الأيسر إلى المعز علي، الذي لمس الكرة ثم سدد أكرم عفيف بقوة الكرة في المرمى.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، نجح المعز علي في إضافة الهدف الثاني للعنابي، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها محمد وعد، قابلها المعز برأسية قوية في الشباك.

وسيطر لاعبو العنابي على ما تبقى من المباراة، وسط تراجع من لاعبي المنتخب اللبناني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، توقف اللعب لدقائق معدودة بسبب إصابة المعز علي، ليغادر المباراة متأثرًا بإصابته ويشارك أحمد علاء الدين بدلًا منه.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أخطأ دفاع لبنان في التعامل مع الكرة، واستغل أكرم عفيف الخطأ وانطلق بالكرة، ليسدد الكرة بقوة في المرمى.