فيديو | بعد رفضه مصافحة حمدالله .. "لا تُقحموا تاليسكا في تصفية الخلافات"

لقطة فيديو انتشرت للاعبين من مباراة النصر والاتحاد أثارت جدلًا واسعًا

أثارت لقطة رفض أندرسون تاليسكا نجم النصر مصافحة عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي جدلًا واسعًا عبر الشارع والإعلام الكروي في المملكة.

النصر استضاف الاتحاد على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وشهد طرد طارق حامد والصليهم من الفريقين للعنف المبالغ به.

لقطة الفيديو أظهرت حمدالله يتوجه لتاليسكا ويمد يده لمصافحته، إلا أن البرازيلي رفض ذلك وتجاهل الهداف المغربي تمامًا والذي بدوره انسحب في هدوء.

الناقد الرياضي سعود الصرامي نشر مقطع الفيديو عبر تويتر ومن ثم وجه رسالة في تغريدة أخرى لإدارة النصر والمدرب رودي جارسيا طالبهم خلالها بإخراج تاليسكا من لعبة تصفية الحسابات مع حمدالله.

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Shahid Shahid

إذ كتب "تاليسكا قيمة فنية هائلة، إقحامه في "تصفية" خلافات مع زملاء سابقين له ستكون ذات خسائر فنية جسيمة؟.

تابع "رودي جاريسيا مسؤول عن حماية تاليسكا من إبعاده عن مهمته التي حضر من أجلها".

وأتم "نصيحة، لا تستغلوا "بساطة" تاليسكا في تحقيق انتصارات فردية!؟ و اتركوه يتفرغ للإبداع و الإمتاع".

يُشار إلى أن النصر كان قد فسخ عقد تاليسكا من جانب واحد بأسباب تحفظ له حقوقه القانونية والمالية، وقد أجرى تاليسكا بعدها مقابلة مع برنامج "كورة" وجه خلاله نقدًا لاذعًا للاعب المغربي واتهمه بصناعة المشاكل والأزمات مع زملائه وفي غرفة ملابس النصر.

تلك التصريحات من اللاعب البرازيلي لم تجد ترحابًا كبيرًا بين الجمهور والإعلام النصراوي، وقد وجهوا انتقادات كبيرة للإدارة بالسماح لتاليسكا بمثل هذا الحديث عن زميله السابق وأسرار وكواليس الفريق.