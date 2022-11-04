فيديو | بالكربون .. نسخة جديدة من ميسي في الدوري الأيسلندي

في أمر لا يتكرر كثيرًا .. الشاب الأيسلندي ثورهالسون يسجل هدفين بصورة كربونية مثل ليونيل ميسي

لفت داجور دان ثورهالسون لاعب نادي بريدابليك الأيسلندي الأنظار له من خلال تسجيله هدفين في مباراة واحدة بنفس الطريقة، من ركلة حرة مباشرة وهو أمر لم يفعله سوى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ثورهالسون سجل هدفين من ركلة حرة في نفس المباراة ونفس الحارس ونفس الزاوية بصورة مذهلة.

وأبرز حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لقطة الهدفين عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان نادي بريدابليك ضمن تتويجه ببطولة الدوري الأيسلندي عقب تغلبه على فالور ريكيافيك بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من مباريات مجموعة التتويج والتى يتصدره بريدابليك برصيد 63 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يذكر أن ثورهالسون البالغ من العمر 22 عامًا خاض مع فريقه 34 مباراة في جميع المسابقات نجح من خلالهم في تسجيل تسع أهداف بينما صنع سبعة آخرين.