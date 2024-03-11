فيديو | الكلب ميسي يخطف الأضواء من جديد في حفل الأوسكار 2024!

لعب دورًا في زيادة شعبية الفيلم!

خطف الكلب ميسي، نجم فيلم Anatomy of a Fall "تشريح السقوط"، الأضواء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، إذ ظهر وسط مشاهير هوليوود في قاعة دولبي، يبنما يشاهد فعاليات النسخة 96.

ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو للكلب ميسي وسط المشاهير، بعدما لفت الأنظار في حفل غداء المرشحين، قبل يومين.

ميسي هو كلب من نوع بوردر كولي، ظهر في فيلم Anatomy of a Fall، ولعب دور سنوب، الكلب المرشد لشخصية دانيال (البطل).

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وحظي ميسي بالإعجاب بسبب أدائه في الفيلم، والذي قدّم مثالًا جديدًا على ما يمكن للحيوانات أن تقوم به في الأعمال السينمائية والدرامية.

وبعيدا عن أدئه التمثيلي، كان لميسي دور كبير في الترويج للفيلم، حيث جذبت قصته انتباه وسائل الإعلام العالمية، ما جعل العمل (Anatomy of a Fall) أكثر شعبية بكثير.