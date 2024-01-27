فيديو | "الشعب السعودي يحبك".. مشجع النصر يدعم لابورت برسالة واضحة

محمد سعيد
Aymeric Laporte Al-Nassr 2023-24Getty Images
Aymeric LaporteAl Nassr FCدوري روشن السعودي

بعد الحملة الشرسة الموجهة ضد النجم الإسباني

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تلقى النجم الإسباني إيميريك لابورت، لاعب النصر السعودي، رسالة دعم من أحد مشجعي فريقه، بعد الحملة الشرسة الموجهة ضده، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن تجربته في السعودية.

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وكان لابورت قد تحدث في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، والتي انتقد خلالها تصرفات المسؤولين عن الكرة في السعودية، قبل أن يتراجع ويؤكد أن تصريحاته تم تحريفها من الصحيفة.

وأثناء خروج لابورت من ملعب نادي النصر، وقف أحد المشجعين لتحيته وقال له: "نحن نثق فيك لابورت، الشعب السعودي يحبك ثق بي، ونحن نعلم أن صحيفة (آس) كاذبة.. شكرًا لك أخي".

المباراة التالية

وكانت صحيفة "آس" قد نشرت تصريحًا على لسان لابورت، قال فيه: "في الحياة اليومية يأخذون كل شيء باستخفاف. الإنذار الذي توجهه لهم لا يهمهم. أنت تتفاوض على شيء ما ثم لا يقبلونه بعد التوقيع عليه، إنه أمر مزعج بعض الشيء لم أجده في أوروبا بالطبع".

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ويستعد لابورت حاليًا للمشاركة مع النصر في مباراتي كأس موسم الرياض 2023، حيث يواجه فريقه إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي يومي 1 و8 فبراير المقبلين، على الترتيب.

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