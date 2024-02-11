فيديو.. الرجل العنكبوت "يظهر" في الدوري الإسباني!

لماذا تواجد في مباراة ألافيس وفياريال؟

تستعد إسبانيا للاحتفال بالكرنفال في نهاية هذا الأسبوع، حيث تجرى العديد من الفعاليات في مختلف المدن، وامتدت هذه الأجواء إلى أحداث الدوري الإسباني في فيتوريا، حيث استضاف ألافيس فريق فياريال.

قبل المباراة التي احتضنها ملعب مينديزوروزا وانتهت بالتعادل (1-1) أمس السبت، ضمن الجولة 24 من المسابقة، ظهر الرجل العنكبوت بزي ألافيس ليلعب دورًا مع الفريق الباسكي، الذي تطلع إلى التعافي من هزيمة نهاية الأسبوع الماضي أمام برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، لم يكن الرجل العنكبوت هو "بيتر باركر" بنفسه، بل حارس المرمى خيسوس أوونو، الذي عاد مؤخرًا من كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر بحالة ممتازة مع غينيا الاستوائية، لكنه لسوء الحظ لم يشارك في المباراة.

افتتح سامو أوموروديون التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يرد خورخي كوينكا لصالح الضيوف، ويحتل ألافيس المركز 12 برصيد 27 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز 13 بـ25 نقطة.