فيديو | الاتحاد لا يبالي وطموحه مختلف .. لا تتوقع الترحيب من الجميع في السعودية يا ليونيل ميسي!

مخطئ من يقول أن هناك صراعًا هلاليًا اتحاديًا على ليونيل ميسي، ربما هو هلالي في المقام الأول، أمام الاتحاديون فوضعهم مختلف..

shahid

"مستقبلي حسمه في نهاية الموسم" هكذا قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، للمقربين منه، بحسب مصادر "GOAL"، وترك خلفه الجمهور يتشاجر فيما بينه: "ميسي وينه؟!".

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الحلم السعودي الأكبر هو رؤية ليو بقميص أي نادٍ في دوري روشن، لكن بالطبع لكل جمهور حلمه الخاص إلا أنه ما مؤكد لنا بشكل رسمي حتى هذه اللحظة أن الهلال هو الوحيد صاحب العرض الرسمي لنجم الأرجنتين.

هناك من يقول: "الهلال الأنسب له"، والمبرر بالطبع بحكم كونه النادي السعودي الوحيد الذي ينافس على كافة البطولات المحلية والقارية في السنوات الأخيرة.

وفئة أخرى حلمها هو الجمع بين ليو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد لأول مرة في تاريخهما، بالطبع هي فئة النصر!

أما الفئة الثالثة، فتتسلح بكأس العالم للأندية السعودية 2023، والذي سيقام في مدينة جدة، وهذه الاتحاد يتزعمها.

أيضًا هناك فئة، تظهر على استحياء، تتحدث عن آمالها ليكون ميسي خير عوض لها بعد موسم شاق في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، هؤلاء هم صوت الأهلي.

لكن ما هو الفريق الأفضل حقًا لليونيل ميسي في دوري روشن من بين الهلال والاتحاد بما أنهما الأكثر صراعًا عليه؟، مراسلنا التقى بالجماهير وطرح عليهم هذا السؤال، والمفاجأة كانت صادمة بعض الشيء..

كما تابعتم في الفيديو ستة من أصل ثمانية أشخاص يرون أن الزعيم هو الأفضل لقائد بطل كأس العالم قطر 2022م، بينما دعم أحدهم موقف العميد، ومثله الراقي، والتزم السابع الحياد بين الأزرق والنمور.

لكن المفاجأة كانت في الاتحادي الذي رفض ميسي، من أجل الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي.

لكن دي ماريا لن يحقق أمنية هذا المشجع، إذ أعلن بالأمس بشكل رسمي، أنه في طور التفاوض مع مسؤولي السيدة العجوز لتجديد عقده، مبديًا رغبته في الاستمرار في النادي الإيطالي.

يبقى الأمل الاتحادي على النجم الكرواتي، فهل يفعلها؟، الأيام المقبلة، وتحديدًا شهر يونيو ويوليو المقبلين، سيكونان حافلين بالمزيد من المفاجآت..

Shahid