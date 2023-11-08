فيديو | بعد يوم واحد من إقالة سانتو .. الاتحاد يكشف مفاجأة عن أحمد حجازي

تطورات جديدة عن النجم المصري أحمد حجازي

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فجّر نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة كبرى عن النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

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حجازي تعرض لـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي قاد فيه الفريق؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عودة المدافع الدولي المصري، إلى التدريبات؛ بعد الشفاء من الإصابة.

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ونشر العميد، مقطع فيديو يظهر تواجد أحمد حجازي، في أرضية الملعب، لأداء التدريبات مع زملائه؛ معلقًا عليه بالقول: "لقد عدت".

وعودة حجازي لـ"التدريبات"، تأتي بعد يومٍ واحد فقط من قرار إقالة البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن اللاعب انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2020، قادمًا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراءه بشكل نهائي.

SHAHID