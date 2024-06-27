فيديو | يضحي بحياته من أجل مقابلة الأسطورة .. كريستيانو رونالدو يفاجأ بموقف غريب في مباراة جورجيا!

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو بعد مباراة جورجيا؟

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، لموقف غريب من قِبل أحد المشجعين عقب مباراة البرتغال وجورجيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقدم رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته مع منتخب البرتغال، الذي خسر بثنائية من جورجيا، ليحقق قائد النصر رقمًا سلبيًا، بعد إنهائه دور المجموعات دون تسجيل أي هدف، لأول مرة في تاريخ مشاركاته باليورو، فيما حقق المنتخب الجورجي انتصاره الأول في تاريخه، ليعبر إلى دور الـ16، في أولى مشاركاته الأوروبية.

وعقب اللقاء، وأثناء مغادرة فيلتينس أرينا، فوجئ كريستيانو رونالدو، بأحد المشجعين يلقي بنفسه من المدرجات، من أجل التقاط صورة تذكارية معه، فيما قام الأمن بحماية اللاعب من قفزة المشجع الذي سقط أمامه، ليكتفي قائد البرتغال بالتعجب إزاء المشهد الذي رآه أمامه.

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وبالعودة إلى مباراة البرتغال الماضية أمام تركيا، والتي انتهت بفوز كتيبة المدير الفني روبيرتو مارتينيز، نجد أن المباراة قد توقفت أكثر من مرة، بسبب اقتحام مشجعين لملعب المباراة، من أجل التقاط صورة تذكارية مع كريستيانو رونالدو.

ورغم خسارة مباراة جورجيا، إلا أن منتخب البرتغال حافظ على صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، ليتأهل إلى ثمن النهائي، ويضرب موعدًا مع سلوفينيا، في الأول من يوليو المُقبل، على ملعب فالدشتاديون، ليتأهل الفائز منهما إلى ربع النهائي، ليواجه المتأهل من فرنسا ضد بلجيكا.