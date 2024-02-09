فيديو | يتحكم في نفسه أفضل من والده .. ابن كريستيانو رونالدو يتعرض لـ"الاستفزاز" أيضًا!

ابن رونالدو حقق إنجازًا كبيرًا مع الفئات السنية لنادي النصر..

على ما يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ليس الوحيد الذي يتعرض لـ"الاستفزازات" في الملعب.

رونالدو قام بتصرفات مشينة، على هامش ديربي الهلال والنصر في كأس "موسم الرياض"؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن أن اللاعب كان يشعر بغضب شديد للغاية، بسبب استفزازات جماهير الزعيم له.

ومثل والده.. تعرض كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية، للاستفزاز من أحد رجال أمن الملعب؛ بعد أن قاد فريق البراعم بنادي النصر، للتتويج بلقب الدوري.

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وانتشر فيديو يظهر قيام أحد رجال أمن الملعب، باحتفالية نجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري الشهيرة "الخلط"؛ أثناء مرور كريستيانو جونيور أمامه.

المثير في الأمر أن ابن رونالدو، مر أمام الرجل في "هدوء" تام، ودون أن يقوم بأي تصرف مشين؛ على عكس والده الذي لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، في كل مرة يتم استفزازه فيها.