فيديو | وليد الفراج يحصن النصر من الحسد والعين!

أحمد رفعت
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nassr - waleed al farraj goal
دوري روشن السعوديثقافةالنصر

تصرف غريب من الإعلامي الرياضي بشأن نادي النصر

حاول الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن يحصن فريق نادي النصر من تعرضه للحسد من أي شخص، بعدما تحدث عن نادي الهلال بطريقة طيبة وكان حريصًا على عدم تعرضه للحسد هو الآخر.

ونجح النصر في تحقيق الانتصار على نادي الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل تصدره لترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي.

وكان الفراج يتحدث عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، عن أن الهلال إذا حصل على الدوري السعودي هذا الموسم، ستكون هي المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها على اللقب، وهذا ما لم يحدث من قبل.

وتدارك الإعلامي الرياضي حديثه قائلًا: "ماشاء الله حتى لا يقولون أنني أحسد الهلال، وماشاء الله على النصر".

وطلب وليد الفراج عرض فيديو لنادي النصر وأخذ يتمتم ببعض الكلمات وقال: "قمت بالقراءة علي نادي النصر من أجل تحصينه من الحسد".

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