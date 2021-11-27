فيديو | وكيل أعمال عبدالحميد يتهم الاتحاد بعد الاحترافية .. ورد ناري من الإدارة

علق فهد باقديم وكيل أعمال سعود عبد الحميد، حول ما يثار خلال الساعات الماضية عن أن اللاعب يزايد على ناديه الاتحاد، وأنه يتهرب من تجديد العقد، ليرد عليه حامد البلوي المدير التنفيذي للعميد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن سعود عبد الحميد تخلف عن التواجد في جلسة تجديد عقده أمس الجمعة، لتقوم إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باتخاذ قرار باستبعاده من الفريق.

بماذا رد فهد باقديم على اتهامات المزايدة على الاتحاد؟

باقديم قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن": "لا يوجد مزايدات على نادي الاتحاد، والعرض موافقين عليه بنفس البنود واللوائح الطلبات التي وضعها".

الإعلامي وليد الفراج رد على باقديم كاشفًا عن تفاصيل عرض الاتحاد، حيث قال: "5 مليون ريال في الموسم وسيارة وعمولة الوكيل، واللاعب رفض التوقيع أمس بدون شيك مصدق من جانب البنك، والبنوك كانت مغلقة أمس الجمعة".

فهد باقديم واصل حديثه قائلًا: "من يقول أن الرقم هو 7 ملايين غير صحيح، وأن هناك مزايدات من جانبنا من أجل الموافقة على التجيد هذا أيضًا غير صحيح بالمرة".

واستطرد قائلًا: "حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد تحدث معي منذ قليل، وقال لي إذا أردتم التوقيع مع الاتحاد نحن جاهزين، وقلت له أننا حتى أمس كنا سنأتي ونوقع ولكن الشيكات غير مصدقة، وإذا تم تصديقها سيوقع اللاعب على العقود".

وتابع: "سعود نجم ودولي، وهو أرخص لاعب في الدوري السعودي، وراتبه 12 أو 13 ألف ريال، ونحن صابرين على هذا الأمر، وبشهادة جميع المسؤولين بالاتحاد السابقين والحاليين، يشهدون على انضباطه وتميزه بناديه، وفوق ذلك موافقين على عرض الاتحاد ولكن الأمور غير جاهزة".

وأردف: "الشيك سيتم تغطيته يوم الأحد أو الإثنين سيكون فيه رصيد، وطلبنا منهم التأجيل لحين عودته مع المنتخب لكي يوقع على عقوده".

فهد با قديم - وكيل سعود عبدالحميد : لا يوجد مزايدات مع #الاتحاد ووافقنا على كل الشروط.. اتصل حامد البلوي وقال نحن جاهزين للتوقيع فأوضحت له أن الشيكات غير مصدقة لكن عند تغطيتها يوم الاثنين اللاعب سيكون مع بعثة المنتخب #الاتحاد_الطائي

#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/cz3fMiBxYV — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2021

ما هو سبب توتر العلاقة بين وكيل سعود عبد الحميد وأنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد؟

رد باقديم على هذا السؤال قائلًا: "منذ أكثر من سنتين كنت أحاول التواصل مع الحائلي ولكنه لم يرد على اتصالاتي، وقتها كنت أمتلك عقد رعاية لنادي الاتحاد، ولم أراه من قبل أو أتحدث معه حتى".

وأضاف: "الأسلوب الذي كان أمس لم يكن احترافيًا، بإخراج سعود عبد الحميد من معسكر فريق الاتحاد أمام زملائه، وأشكر الثنائي عمر هوساوي وأحمد حجازي لأنهما تدخلا في الأمر لاحتواء الأزمة".

واختتم باقديم تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن يعلن المدرب عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، ويبلغ اللاعب بطريقة جيدة بأنه خارج الحسابات، وليس أن يتم إخراجه من المعسكر بهذه الطريقة غير الاحترافية".

ماهو سبب خلافك مع أنمار الحائلي ؟

فهد با قديم - وكيل سعود عبدالحميد: منذ سنتين حاولت التواصل مع أنمار لوجود راعي للاتحاد ولم يرد علي ولم أقابله من قبل.. و اخراج سعود من المعسكر أمس لم يكن احترافي لو لا تدخل عمر هوساوي و أحمد حجازي .#الاتحاد_الطائي #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/XFIj7wAc2O — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2021

كيف رد حامد البلوي على تصريحات وكيل أعمال سعود عبد الحميد؟

البلوي قال عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الأمر الذي يضايقني هو عدم ذكر الحقيقة، وفهد باقديم كان موجودًا في الاتحاد في فترة من الفترات، ويرى نفسه محسوب على الاتحاد أكثر، وممكن عندما يراجع حساباته سيعرف جيدًا التناقض الكبير في كلامه".

وتابع: "منذ أن جئت إلى نادي الاتحاد، في أول اجتماع كان مع فهد باقديم وقلت له باقي في عقد سعود عبد الحميد سنتين، سأقوم بكسره وأرفع راتبه وسأمدد عقده بس موسم ونصف حفاظًا على حقوق الاتحاد، ووقتها رفض التمديد".

وأضاف: "سعود عبد الحميد عمره ما طلب شيئًا من النادي وخذله، وهو يعلم جيدًا هذا الأمر، وكان دائمًا عندما يطلب شيئًا يجده موجود، وآخرها طلب مبلغ من المال وقمنا بتوفيره له وحصل عليه".

وأبدى البلوي غضبه من وكيل عبد الحميد قائلًا: "فهد باقديم يريد ضرب العلاقة بين سعود عبد الحميد ونادي الاتحاد، ومنذ أن جئت في منصبي، قدم شكوى ضد النادي بأن اللاعب لم يحصل على حقوقه، وتبين أنه حصل على كل حقوقه".

وزاد: "تحدثت مع سعود عبد الحميد منذ قليل في المطار سيسافر مع المنتخب، وقال لي أنه ليس لديه أي أزمة، ولكن الأزمة أن هناك بعض الأمور تصل له خاطئة، ونحن مقدرين وضعه بأنه صغير في السن".

حامد البلوي - المدير التنفيذي لنادي #الاتحاد: وكيل سعود عبدالحميد متناقض ويطلب شيك مصدق بنهاية الاسبوع، كيف يمكننا تصديق الشيك بذلك الوقت ثم يختفي ويمنع سعود من التوقيع .. اللاعب لا يريد الخروج



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ما هي آخر تطورات أزمة الاتحاد وسعود عبد الحميد ووكيله؟

المدير التنفيذي لنادي الاتحاد قال: "لا يوجد خلاف مع سعود عبد الحميد، ولكن فهد باقديم دائمًا يتحدث عن عمولته في التجديد، وأنمار الحائلي قال أنه متكفل بها، وتحدث معي باقديم يوم الخميس الساعة 10 مساءً، وأبلغني بطلبات اللاعب، هل هناك بنوك متاحة في هذا الوقت؟ قلت له غدًا موعدنا الساعة 5 لكي نوقع، وتفاجئت الساعة 1 ظهرًا فهد يقول لي أنه في الطائي، قلت له يا فهد رئيس النادي سيأتي وأيضًا اللاعب، قال لي سأتواصل معك، وبعدها لم يرد".

وواصل: "اللاعب قال لي أن فهد باقديم أبلغه بعدم توقيعي إلا على شيك مصدق من البنك، وقلت له أنك لن تكون في معسكر الفريق لمباراة الطائي لأننا رأينا أنه مشتت، وعمر هوساوي وأحمد حجازي وتحدثوا مع أنمار، وقالوا لسعود أن هوساوي وقع على نفس العقود".

وأتم البلوي تصريحاته قائلًا: "قلت لسعود عبد الحميد أن الأزمة ليست معك بل مع وكيلك فهد باقديم، والأخير دائمًا ما يخلق الأزمات عندما نصل إلى نقطة اتفاق، والآن يتحدث عن عقود رعاية يمتلكها، واليوم المسألة عرض وطلب، وتحدثت مع اللاعب أن باقديم هو من أخر الأمور، على المستوى الشخصي أحترمه، ولكن العملي أنصحه بأن يترك مجال وكالة اللاعبين".

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