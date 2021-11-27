سعود عبد الحميد يهرب من الاتحاد .. والتجديد يتعثر

كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس هروب سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، من جلسة تجديد عقده مع أنمار الحائلي رئيس النادي أمس الجمعة.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لحسم تجديد عقد سعود عبد الحميد خلال أقرب وقت، في ظل اقتراب عقده من نهايته في شهر يناير القادم.

رياض المزهر، مراسل قنوات "SSC" قال خلال تواجده في أرضية ملعب مباراة الاتحاد والطائي: "دخلت في حوار مع مسؤولي الاتحاد عن سبب غياب سعود عبد الحميد عن مباراة الطائي، وعلمت منهم أن هذا القرار إداري وليس فني".

وتابع: "مسؤولو الاتحاد قالوا لي أن سعود عبد الحميد مشتت ذهنيًا ولم تكن منه فائدة إيجابية، ولذلك فضلت الإدارة إبعاده عن المباراة".

المزهر أضاف: "مساء أمس الجمعة، تواجد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في مقر النادي بشيك مالي، من أجل تجديد سعود عبد الحميد، في انتظاره".

واستطرد قائلًا: "اللاعب لم يحضر إلى مقر نادي الاتحاد، ويبدو أنه لديه أمور أخرى تخفى علينا، وحاولنا التواصل معه أو وكيله ولم نستطع".

"يجب أن يصمت تاليسكا وينظر إلى مصير حمد الله"

واختتم رياض المزهر تصريحاته قائلًا: "الأكيد أننا سنعرف كل الأمور التي تخفى علينا بخصوص مصير عبد الحميد خلال الأيام القليلة القادمة".

رياض المزهر - مراسل SSC 📺



رئيس الاتحاد أنمار الحائلي تواجد بمقر النادي الأمس ومعه شيك مالي لتجديد لسعود عبد الحميد. ✍️



اللاعب تخلف عن الموعد ولم يحضر إلى النادي. ❌pic.twitter.com/HhfLHpYl5M — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 27, 2021

ويلعب الاتحاد أمام نظيره الطائي في الجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم استبعاد سعود عبد الحميد قبل المواجهة من قائمة الفريق.