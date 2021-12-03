فيديو | والد محمد النني يكشف حقيقة انتقاله للاتحاد

كشف ناصر والد محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، عن حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع محمد النني من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي اللندني. "اقرأ التفاصيل"

ناصر النني قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": "محمد قدم مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد، وبهذا المستوى أتمنى أن يستمر في آرسنال، وأتمنى هذا، لأنه فريق رائع ومسؤوليه على قدر كبير من الاحترافية".

والد محمد النني تابع: "أتمنى أن يتحدث مسؤولي آرسنال مع نجلي، بعد الأداء المميز الذي ظهر به في مباراة مانشستر يونايتد حول تجديد عقده".

وعلق ناصر النني على ما تردد حول تلقي نجله عروضًا من السعودية وتركيا، حيث قال: "لم يتحدث مع محمد النني مسؤولي نادي الاتحاد كما تردد، وأيضًا لم تصل له أي عروض من تركيا".

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واختتم ناصر النني تصريحاته قائلًا: "وصلت العديد من العروض إلى محمد النني بالفعل من الدوري الإيطالي والإنجليزي، ونتمنى استمراره مع آرسنال".

يذكر أن نادي آرسنال كان يرغب في تجديد عقد النني، ودخل بالفعل في مفاوضات مع وكيله علاء نظمي، ولكن الأخير أكد على أن المفاوضات تجمدت بشكل مفاجئ ودون سبب مقنع.