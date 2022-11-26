فيديو | والدة رينارد وزوجته تُوجهان رسالة للجمهور السعودي

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة بولندا

تواجدت عوائل اللاعبين اليوم في معسكر المنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام بولندا يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ولم تغب عائلة المدرب هيرفي رينارد عن الحضور، إذ تواجد والده ووالدته وزوجته لتقديم الدعم والمساندة قبل المباراة التي قد تكون مفتاح تكرار إنجاز مونديال 1994 وصعود الأخضر لدور الـ16 في قطر 2022.

زوجة المدرب الفرنسي أكدت على سعادتها البالغة بفوز السعودية على الأرجنتين، وأضافت لبرنامج "صدى الملاعب" "أنا ممتنة جدًا للفوز على الأرجنتين والذي خالف توقعات الجميع".

رسالة زوجة ووالد ووالدة هيرفي رينارد للمدرب وللجماهير عبر أصداء العالم#أصداء_العالم



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تابعت "هيرفي يُساعدني كثيرًا في المنزل، أنا أشجع باريس سان جيرمان ونحن نتابع الدوري الفرنسي جيدًا، رسالتي للجمهور السعودي أن يؤمنوا بالفوز وبقدرات الفريق، سأتواجد في الملعب لتشجيع الأخضر".

فيما قالت والدته "هيرفي شخص هادئ وذكي وأتمنى له حظًا موفقًا في مسيرته التدريبية ومع المنتخب السعودي، نجاح الأخضر يعني نجاحه، سأتواجد في الملعب أمام بولندا وسأشجعه بقوة".

والده من جانبه توقع أن يذهب نجله مع الأخضر بعيدًا في البطولة.