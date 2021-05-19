فيديو .. "واقعة" بين إدارة الهلال و"غريب" تثير الجدل عقب الكلاسيكو!

الهلال اكتسح الأهلي بخماسية في الدوري السعودي للمحترفين

لقطت عدسات الكاميرا عقب كلاسيكو الهلال أمام الأهلي، والذي انتهى بفوز الزعيم بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، عندما جمعت عبدالرحمن غريب لاعب الراقي بفهد بن نافل رئيس الهلال وسعود كريري المدير الإداري.

هذا المشهد طبيعي في ظل الروح الرياضية بين أفراد اللعبة بشكل عام، ولكن دائمًا رد فعل الجماهير يجعل الأمر مختلفًا.

ما تفاصيل المشهد بين غريب وفهد بن نافل؟

قام عبدالرحمن غريب نجم الأهلي بمصافحة فهد بن نافل أثناء خروجه من اللقاء قبل الدخول إلى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة الثقيلة.

وبعد مصافحة بن نافل، تحدث سعود كريري إداري الهلال وهمس له في أذنه وهو ما جعل الجماهير تثير الجدل بسبب هذا المشهد.

رد فعل الجماهير

جاء رد فعل الجماهير مفاجئ للجميع، بعد رؤية حديث عبدالرحمن غريب مع سعود كريري عقب انتهاء لقاء الهلال والأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، رغم أنه لم يخرج من نطاق الروح الرياضية.

ولكن البعض أدعى أنه يحدثه للانضمام للهلال في الموسم المقبل، خاصًة بعد تراجع مستوى الراقي خلال الفترة الأخيرة، وامتلاك اللاعب إمكانيات رائعة، وإليكم بعض ردود الفعل من الجماهير ..

العويس نصراوي و غريب هلالي هذا والله اعلم — فـاآء ، دكّ أسيييييياإ🇲🇦 (@F_AlNassr9) May 19, 2021

هههههه روح رياضية الموسم الجاي في الهلال — عدنان الاحمدي💙💛🏆17 (@adnan5422) May 19, 2021

ماذا قدم عبدالرحمن غريب في الكلاسيكو؟

يعد عبدالرحمن غريب من أهم اللاعبين داخل الأهلي في الوقت الحالي، ويعد الأبرز في الفريق خلال لقاء الكلاسيكو لما قدمه خاصًة الهدف الذي هز به شباك عبدالله المعيوف.

شارك في 78 دقيقة خلال اللقاء قبل الخروج ومشاركة هيثم عسيري بدلًا منه، حيث سدد كرة على المرمى جاء منها هدف الأهلي الوحيد في اللقاء.

غريب لمس الكرة 41 مرة في اللقاء، ومرر 24 تمريرة منها نسبة نجاح 83.3 %، وصنع فرصة واحدة لزملاءه خلال اللقاء.

كم تبقى في عقد غريب مع الأهلي؟

قد يكون من الصعب أن يتخلى عبدالرحمن غريب عن الأهلي خلال الفترة الحالية، لما يمتلكه من إمكانيات رائعة تساهم في ظهور الأهلي بشكل مميز حال حدوث ذلك.

ويمتلك غريب عقدًا مع الأهلي مازال متبقى فيه موسمين، حيث ينتهي عقده الحالي مع الراقي في صيف عام 2023.

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