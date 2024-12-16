فيديو | القليل من الضرب لا يضر! .. هيرفي رينارد يلوم لاعب الهلال في تدريبات منتخب السعودية بطريقته الخاصة

مباريات قوية تنتظر الأخضر في "خليجي 26"..

شهدت تدريبات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تصرف "مثير" من المدير الفني هيرفي رينارد مع عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال.

منتخب السعودية يستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في "المجموعة الثانية"، إلى جانب العراق والبحرين واليمن.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين؛ يظهر رينارد وهو يقوم بـ"ضرب" الحمدان - بطريقة ودية -، على هامش تدريبات المنتخب السعودي.

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وبعد ضربه "مرتين".. قام المدرب الفرنسي بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعب؛ حيث كان يعاتبه على الأخطاء التي ارتكبها في التدريبات، والتي لا يريد أن تتكرر في المباريات الرسمية للمنتخب.

وما يظهر "الجو الودي" بين رينارد والحمدان في هذه اللقطة؛ هي قيام عدد من أعضاء الجهاز الفني بـ"الضحك"، بسبب تصرف المدرب الفرنسي مع لاعبه الشاب.

جدير بالذكر أن رينارد عاد لتدريب المنتخب السعودي، في شهر أكتوبر من العام الجاري "2024"؛ وذلك في "ولاية ثانية" بعد الفترة الأولى، التي امتدت من يوليو 2019 إلى مارس 2023.