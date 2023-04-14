فيديو | هل يُوقف عن مباراة النصر؟ اشتباك بين مهاجم الهلال ومدرب الباطن عقب المباراة

تامر أبو سيدو
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعوديالباطن vs الهلالالباطن

الهلال خسر اللقاء

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لا يُنكر أحد أن الهلال يمر بأزمة كبيرة حاليًا في دوري روشن السعودي، حيث فقد تمامًا فرص حفاظه على لقبه بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط كاملة.

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الهلال خسر مباراة الجولة الـ24 أمام الباطن بهدف نظيف مساء اليوم، ويبدو أن الخسارة أثارت أعصاب المهاجم موسى ماريجا الذي شارك خلال الشوط الثاني.

حساب الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، عبر تويتر نشر مقطع فيديو يُظهر فيه اشتباك ماريجا مع الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للباطن.

وظهر خلال القيديو اعتداء ماريجا على المدرب مما اضطر الحكم لمنحه بطاقة صفراء، وقد يتطور الأمر إلى إيقافه بواسطة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الهلال سيُواجه النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن مساء الثلاثاء القادم.

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