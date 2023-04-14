فيديو | هل يُوقف عن مباراة النصر؟ اشتباك بين مهاجم الهلال ومدرب الباطن عقب المباراة

الهلال خسر اللقاء

shahid

لا يُنكر أحد أن الهلال يمر بأزمة كبيرة حاليًا في دوري روشن السعودي، حيث فقد تمامًا فرص حفاظه على لقبه بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط كاملة.

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الهلال خسر مباراة الجولة الـ24 أمام الباطن بهدف نظيف مساء اليوم، ويبدو أن الخسارة أثارت أعصاب المهاجم موسى ماريجا الذي شارك خلال الشوط الثاني.

حساب الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، عبر تويتر نشر مقطع فيديو يُظهر فيه اشتباك ماريجا مع الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للباطن.

وظهر خلال القيديو اعتداء ماريجا على المدرب مما اضطر الحكم لمنحه بطاقة صفراء، وقد يتطور الأمر إلى إيقافه بواسطة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الهلال سيُواجه النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن مساء الثلاثاء القادم.

Shahid