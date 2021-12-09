"من المعيب أن نقول سامي الجابر أفضل من عمر السومة"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن عمر السومة هو أفضل مهاجم أجنبي جاء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية ضمن أفضل اللاعبين بتاريخ الدوري بعد الأسطورة ماجد عبد الله.

البدر قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "عمر السومة إذا رحل عن الأهلي لن يلعب في الدوري السعودي غير النادي الأهلي، ومواقفه التاريخية مع الراقي تقول ذلك، سواء داخل الملعب أو خارجه".

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الإعلامي الرياضي تابع: "يمتلك تاريخ كبير، لأنه الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، ولعب 162 مباراة تقريبًا، سجل 137 هدفًا، وكأس الملك 12 مباراة سجل 11 هدفًا، وكأس ولي العهد لعب 10 مباريات سجل 12 هدفًا، ولعب بدوري أبطال آسيا 35 مباراة سجل 25 هدفًا، وكأس السوبر سجل هدف واحد أمام الهلال في المباراة الوحيدة التي لعبها، والسومة سجل في مرمى الرباعي الكبير بالدوري السعودي 60 هدفًا".

وأردف: "السومة يمتلك تاريخًا أفضل من أساطير على الورق، فهو لاعب متكامل وأفضل لاعب أجنبي مر على تاريخ الدوري السعودي، ويأتي بالمرتبة الثانية خلف الأسطورة الأوحد ماجد عبد الله".

خالد البدر واصل: "مسألة إقحام سامي الجابر لا يقارن بمحمد السهلاوي أو محمد عنبر أو غيرهم، وبالرغم من أنه يتفوق على صعيد الجودة، إلا أنهم تفوقوا عليه رقميًا سواء في المنتخب أو النادي، ومن المعيب أن نقول أن سامي الجابر أفضل من لاعب مثل عمر السومة".

خالد البدر :

"السومة" لن يلعب في نادي سعودي غير الأهلي ..

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/awoTDwaiNv — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 8, 2021

واختتم البدر تصريحاته قائلًا: "السومة لاعب ثابت المستوى وظهر العديد من النجوم المحليين والأجانب خلال الفترة الماضية وتلاشت أسمائهم، ولكنه ظل متواجدًا باسمه وتاريخه ومستواه الرائع، ومن الظلم مقارنته بالفرنسي بافيتمبي جوميس، في ظل وجود عناصر تساعد الأخير في الهلال، وهو الأمر الذي يفتقده بالأهلي".