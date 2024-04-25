فيديو | "هل يعرف أننا خسرنا الدوري؟".. تصرف غريب من نونيز يدفع كلوب وصلاح للتدخل!

غضب جماهيري واسع تجاه المهاجم الأوروجوياني

تصرف غريب من المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، تسبب في دهشة وغضب من جماهير ليفربول، بعد السقوط أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

الريدز تلقوا هزيمة مؤلمة من التوفيز بثنائية نظيفة، أمس، الأربعاء، وهي النتيجة التي أضعفت كثيرًا من حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بالابتعاد عن آرسنال بـ3 نقاط، مع التفوق على مانشستر سيتي بنقطة وحيدة، ولكن الأخير لعب 32 مباراة فقط مقابل 34 ليورجن كلوب ورفاقه.

جيمي كاراجر أسطورة الريدز كان من أشد المهاجمين لنونيز، بسبب مستواه المُحبط أمام إيفرتون وإضاعته للكثير من الفرص السهلة، لتزداد حدة الهجوم من الجماهير هذه المرة بسبب ما فعله بعد المباراة.

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دراوين شوهد في مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصة "إكس"، وهو يقوم بالتصفيق بسخرية في اتجاه حكم المباراة آندي مادلي، اعتراضًا منه على قراراته خلال اللقاء.

وفي الوقت ذاته ذهب زميله المصري محمد صلاح لمصافحة الحكم بشكل طبيعي، كما توجه رفقة مدربه يورجن كلوب لتهدئة نونيز بسبب تصرفه المُحرج.

ومن جانبهم قال العديد من المشجعين، إنهم لن ينخدعوا من تصرف نونيز، وأنه لن ينجح في إعادة الجماهير إلى جانبه والحصول على دعمهم عن طريق الهجوم الغريب على الحكم.

وظهرت اتهامات أخرى بالمبالغة في رد الفعل بالتزامن مع مستواه المتواضع، كما قال أحدهم في تغريدة ساخرة:"هل يعرف من الأساس أننا خسرنا الدوري؟".

جدير بالذكر أن نونيز نجح في تسجيل 11 هدفًا فقط بالدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، رغم ظهوره في 32 مباراة بقميص الريدز.