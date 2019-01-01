فيديو - هل سينافس على بوشكاش؟ عمر السومة يسجل هدفًا خرافيًا

هدف رائع للسومة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

سجل السوري عمر السومة، لاعب فريق النادي الأهلي، هدفًا خرافيًا في مرمى نظيره الاتحاد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

هدف عمر السومة جاء بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء، وقام بتصويبها بركلة خلفية مزدوجة بشكل رائع، أسكنت الشباك، بالدقيقة 78.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 78

الاهلي 1 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

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حكم المباراة عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، من أجل التأكد من صحة الهدف، ولكن الحكم قرر في النهاية احتسابه.

عمر السومة رفع رصيد أهدافه مع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم إلى 16 هدفًا، في المركز الثالث بقائمة الهدافين.