فيديو | هل تم حجز رقم 7 من أجل رونالدو؟ رئيس النصر يوضح

رئيس النصر يكشف الحقيقة

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، حقيقة تغيير رقم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق، من الرقم 7 إلى 77، بهدف حجزه، من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Shahid

وأثار تغيير رقم ماشاريبوف في تدريبات النصر اهتمام جميع الجماهير، حيث تم ربط تغيير رقمه باقتراب تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

وقال رئيس النصر خلال تصريحات عبر برنامج "برة الـ18" المذاع على قناة "SSC": "النصر دائمًا يشغل الناس، حتى الأمر وصل إلى أن تغيير رقم لاعب في تدريبات أصبح مهمًا".

وتابع: "رأيت الرقم أمس، وقمت بسؤال مسؤولي إدارة الكرة عن الأمر، وقالوا لي أنه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكان هناك مفاوضات مع النادي الأهلي المصري للتعاقد مع ماشاريبوف لانتقال اللاعب، وكان من المفترض أن تقوم إدارة الكرة بإرسال الأرقام إلى رابطة دوري المحترفين".

واختتم رئيس النصر تصريحاته قائلًا: "كان من المتوقع أن ينتقل ماشاريبوف إلى الأهلي المصري، وكإجراء احتياطي تم تغيير رقمه من 7 إلى 77، وحصل لاعب آخر عليه، لأن الحسابات وقتها أنه ليس معنا بالفريق".

Shahid