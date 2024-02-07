فيديو | "هكذا أسقطت إدوارد ميندي" .. فرانك كيسييه يكشف كواليس مواجهة السنغال وكوت ديفوار المثيرة

شاهد ما قاله فرانك كيسييه عن ركلة الجزاء التي نفذها ضد زميله بالأهلي ميندي

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كشف النجم الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس مواجهة زميله بالفريق السنغالي إدوارد ميندي، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ونجح كيسييه في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة، التي أهلت كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2023، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

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وقال كيسييه خلال تصريحات عبر حساب دوري روشن السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد الهزيمة 4-0 الجميع ظن أن كوت ديفوار ستخرج من دور المجموعات، وعند ذلك الوقت أعطينا كل ما لدينا في دور الـ16 لنفوز وتستمر المسيرة، وعرفنا ذلك لنستغل فرصتنا للتأهل والمواصلة على ذلك".

وتابع: "عندما تعرف معدن إدوارد ميندي خاصة في مباراة كهذه مثل كوت ديفوار ضد السنغال، بالتأكيد إنها ضربة جزاء بضغط رهيب وليست سهلة، لذلك كان علينا أن نجد الطريقة الملائمة للتسجيل، هناك جمهور كذلك، الذي يضع بعض الضغط ولكنه ضغط إيجابي، ونجحت في تسجيل ركلة الجزاء في النهاية".

وواصل: "تحدثت مع إدوارد وبعض الأصدقاء في منتخب السنغال لرفع روحهم المعنوية، وتمنوا لي الحظ الجيد فيما تبقى من البطولة".

كيسييه أضاف قائلًا: "أنا أمثل منتخب بلدي منذ 10 سنوات، وأنا أحد أكبر اللاعبين سنًا هنا وخبرتي تفيد الفريق على قدر استطاعتي، وهناك الأخوة الأكبر سنًا في الفريق يأتون بخبراتهم أيضًا، للمشاركة من هم أصغر".

واختتم لاعب وسط الأهلي تصريحاته: "لعبت في عدة أندية وأحاول أن أشارك تلك الخبرات كذلك، لدي خبرة أشاركها في السعودية، هذه كرة القدم لو لم تسمع صافرة النهاية فالمباراة لم تنته وعليك أن تلعب حتى النهاية".

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