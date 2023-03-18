فيديو | هذا ما خسره النصر بترك فينسنت أبو بكر لأجل كريستيانو رونالدو

أبو بكر تفوق على رونالدو الآن

يبدو أن قرار نادي النصر بترك الكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن صائبًا بعد تألقه خلال الوقت الحالي، وتعثر العالمي في ظل تواجد رونالدو.

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وتعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليرحل أبو بكر عن العالمي، ويعود إلى فريقه السابق بشكتاش التركي.

ونجح أبو بكر في تسجيل هدفًا رائعًا لصالح بشكتاش في مرمى نادي إسطنبول سبور، ضمن منافسات الدوري التركي، باللقاء الذي أقيم اليوم السبت.

وسجل أبو بكر الهدف الثاني لصالح بشكتاش في مرمى إسطنبول، ليقود فريقه لتحقيق انتصار رائع بثلاثية مقابل هدف واحد.

ويأتي تألق فينسنت، في ظل تعثر النصر رفقة رونالدو، بعد خسارته صدارة دوري روشن، وتأخره في النتيجة أمام أبها بالجولة 21.

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