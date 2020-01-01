تقارير .. فهد المولد وفواز القرني في طريقهما إلى النصر

مفاجأة من العيار الثقيل..

فجر الناقد الرياضي عدنان جستنية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن هناك تمهيدًا لانتقال ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهد نادي الاتحاد تغييرات في الجهاز الإداري، بإقالة حمد الصنيع من منصب المدير التنفيذي للفريق، وتعيين حامد البلوي بدلًا منه، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة.

جستنية قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية: "فهد المولد وفواز القرني وبعض اللاعبين، لا يرغبون في وجود حامد البلوي مع الفريق، لأنه كان سببًا في رحيل عبد الفتاح عسيري عن نادي الاتحاد".

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عدنان جستنية تابع: "هناك تمهيد لانتقال فهد المولد وفواز القرني إلى صفوف نادي النصر، لأن الجو الآن لا يسمح لهم بالتألق مع الاتحاد".

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وأردف: "حامد البلوي له كل الاحترام والتقدير، ولكن اللاعبين لا يشعرون براحة، ولا يرغبون في الاستمرار مع الفريق بسبب هذا التغيير وتوقيته".

عدنان جستنية :

"فهد المولد وفواز القرني" سيكونوا بنادي النصر ..

.. الحصاد الرياضي pic.twitter.com/gZCfIZKL0u — الحصاد الرياضي - 24 الرياضية (@alhisad_sport) June 20, 2020

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته قائلًا: "الفريق وضعه سيء، فلماذا تُجرى تلك التغييرات في هذا التوقيت؟ هل بسبب تلقي اتصال من أحد الشخصيات؟".