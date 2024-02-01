فيديو | هجوم شرس وإهانات مشينة للاعبي ريال مدريد في خيتافي

مقطع فيديو يظهر حصار حافلة الملكي

تعرضت حافلة نادي ريال مدريد لحصار وهجوم من جماهير خيتافي، أثناء توجهها مساء اليوم الخميس، صوب ملعب الفونسو بيريز، لخوض مواجهة قوية بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل ريال مدريد لقاء خيتافي بحثًا عن الفوز ولا بديل عنه، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا، حيث يقع بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا (55)، والذي لعب مباراة أكثر.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "إل شيرينجيتو" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر حافلة لاعبي ريال مدريد وهي محاصرة بين جماهير خيتافي التي ظلت تهتف وتردد هتافات تحمل إهانات للنادي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أنشيلوتي، قد أعلن عن تشكيل ريال مدريد للقاء اليوم، والذي جاء كالتالي: أندري لونين في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي، وثلاثي الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي، وثلاثي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - خوسيلو.

وتمثل المباراة أهمية قصوى لريال مدريد، حيث تسبق المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد والمقررة الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي يدخلها الفريق بدافع الثأر من هزيمته الأخيرة على يد الروخيبلانكوس بنتيجة (2-4) في كأس الملك.