فيديو | بقيادة هالاند وجريليش.. هدايا عيد الميلاد تخفف من حدة أحزان مانشستر سيتي

ماذا حدث؟

شارك نجوم مانشستر سيتي في حملة تبرعات خيرية، وسط أجواء إيجابية تقطع حالة الحزن داخل النادي الذي يعاني على مستوى النتائج مؤخرًا، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ويغيب مانشستر سيتي عن الانتصارات منذ 7 مباريات، منها 5 خسائر متتالية، ليتراجع إلى المركز الرابع في البريميرليج بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويتراجع أيضًا في دوري الأبطال إلى المركز الـ17 في الترتيب العام بـ8 نقاط.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، مقطع فيديو يظهر خلاله لاعبو الفريق إرلينج هالاند، كايل ووكر، بيرناردو سيلفا، جاك جريلش وإلكاي جوندوجان، يقومون بتعبئة حقائب الهدايا بمنتجات تحمل شعار النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينظم النادي الإنجليزي حملة تبرعات باسم مؤسسته الخيرية، حيث يقدم مانشستر سيتي تبرعًا مساويًا لأي تبرعات إضافية مقدمة للجمعية الخيرية، للمساعدة في زيادة الأموال الإجمالية حتى قيمة 75 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح مانشستر سيتي، أنه يمكن للمشجعين التبرع عند صناديق الدفع في متجر الاستاد ومن ثم تذهب الأموال التي يتم جمعها لدعم برامج مؤسسة النادي الخيرية، ومستشفى رويال مانشستر للأطفال ورونالد ماكدونالد هاوس، بما في ذلك مساحة مجددة للمرضى للعب كرة القدم.

ويستعد مانشستر سيتي اليوم لخوض مواجهة مهمة أمام نوتينجهام فورست، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.