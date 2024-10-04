فيديو | كانسيلو "يهرب" من تصرفات محمد كنو في طائرة الهلال .. ونيمار يرفض عرض "الجولة الثقافية"

الهلال يستعد للكلاسيكو الكبير أمام الأهلي..

شهدت رحلة نادي الهلال إلى مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، موقفًا طريفًا بين البرتغالي جواو كانسيلو والسعودي محمد كنو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ونشر كنو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الجمعة؛ وهو يصر على تصوير كانسيلو، أثناء رحلة الزعيم الهلالي إلى مدينة جدة.

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وفي البداية.. قام النجم البرتغالي البالغ من العمر 30 سنة، بـ"إخفاء وجهه" لرفضه التصوير؛ وسط ترديد كنو: "أنت اللاعب الأفضل".

ومع إصرار اللاعب السعودي على تصويره؛ نهض جواو كانسيلو من مقعده في الطائرة، وأخذ يجري بعيدًا عن الكاميرا.

وعلى جانب آخر.. أعلنت جمعية "هدية عالم"، مساء اليوم الجمعة، رفض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال، عرضًا للقيام بـ"جولة ثقافية" في المملكة العربية السعودية.

الجمعية نشرت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر مسؤوليها وهم يعرضون على نيمار، القيام برحلة للتعرف على تاريخ وثقافة البلاد، وأهم المناطق فيها.

نيمار رد قائلًا: "ربما لا أجد الوقت لذلك؛ لكن.. عائلتي ستذهب معكم"؛ حيث يخضع الساحر البرازيلي لبرنامج تأهيلي مكثف حاليًا، للعودة إلى الملاعب مجددًا، بعد غياب دام سنة كاملة؛ بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".