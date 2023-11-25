فيديو | "نونيز أقوى مني" و"لم أفهم كلمة" .. كيف رد جوارديولا وكلوب على مشاجرة نهاية المباراة؟

مشاجرة غريبة في نهاية مواجهة مانشستر سيتي وليفربول!

شهدت مواجهة مانشستر سيتي وليفربول مشادة كلامية بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لأصحاب الأرض وداروين نونيز مهاجم الريدز.

جاء هذا عقب صافرة النهاية بشكل مباشر، حيث توجه نونيز نحو جوارديولا وتخيل الإسباني أنه قد جاء ليصافحه وحسب، لكن نونيز وجه بعض الكلمات والإشارات له.

بشكل سريع تدخل يورجن كلوب وعدد من الجهاز الفني من ليفربول وأنهوا الموقف فورًا، لكن دون أن يتركوا الكثير من الأسئلة المعلقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعند سؤال بيب جوارديولا عن الموقف بعد المباراة كان رده غامضًا إلى حد كبير، قائلًا: "داروين نونيز أقوى مني".

أما كلوب فكانت إجابته مختلفة، حيث قال: "لست أنا من يجب أن يشرح لأنني لم أكن طرفًا، كما لم أفهم كلمة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول بـ 29 نقطة حاليًا، بينما يحل ليفربول ثانيًا بـ 28 نقطة وكلاهما مهددان بالتراجع مركز واحد على الأقل بناءًا على نتائج آرسنال وتوتنهام وأستون فيلا.