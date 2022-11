فيديو | نهاية القصة؟ مانشستر يونايتد يزيل صورة ضخمة لرونالدو من أولد ترافورد

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإزالة صورة ضخمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق من على ملعب "أولد ترافورد".

ومن المرجح أن هذه الخطوة من قبل مانشستر يونايتد تأتي ردًا على تصريحات رونالدو الأخيرة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي هاجم خلالها إدارة النادي والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

موقع "Football Daily" الإنجليزي نشر مقطع فيديو قصير يُظهر العمال وهم يزيلون صورة رونالدو الضخمة من واجهة ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

مانشستر يونايتد قرر التمهل قبل الرد على اتهامات رونالدو الخطيرة، وسيلجأ النادي إلى استشارة قانونية قبل اتخاذ خطوات إضافية ضد لاعبه.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo