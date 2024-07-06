فيديو | نسى البكاء.. احتفال استثنائي لبيدري في غرفة الملابس بعد تأهل إسبانيا!

ماذا حدث بعد المباراة؟

احتفل النجم الإسباني بيدري، بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على ألمانيا (2-1) في عقر دارها بربع النهائي.

وغادر بيدري المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز أرينا أمس الجمعة في الدقيقة الثامنة، بعد تعرضه لإصابة قوية، في التحام مع توني كروس نجم المنتخب الألماني، ليودّع الملعب باكيًا.

ولم تكن إسبانيا على استعداد للسماح لبيدري بتفويت الاحتفالات، رغم إصابة اللاعب الخطيرة، إذ ظهر في مقطع فيديو داخل غرفة الملابس عقب المباراة، بينما يحتفل بحماس وسط زملائه، بينما كانت ركبته مغطاة بضمادات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الفيديو الذي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، فإن أحد أفراد الفريق حمل بيدري في غرفة الملابس، ليظهر في الصورة الجماعية، للاحتفال بالتأهل لنصف النهائي.

ولسوء الحظ، تم تشخيص إصابة بيدري بالتواء في الركبة، ليتأكد استبعاده من بقية البطولة، ما يعد ضربة كبيرة لإسبانيا، التي تواجه فرنسا في نصف النهائي الأسبوع المقبل.

ويتطلع صاحب الـ21 عامًا للتعافي في الوقت المناسب، للمشاركة في استعدادات برشلونة قبل الموسم، حيث يبدأ فصلًا جديدًا تحت قيادة المدرب هانز فليك.