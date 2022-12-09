فيديو | نجم المغرب ساخرًا من لاعب إسبانيا: "اذهب إلى بيتك"

أحمد رفعت
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Selim Amallah.Getty
المغربإسبانياكأس العالمS. Amallahماركوس يورينتي

سخرية لاعب المغرب وأصدقائه من نجم إسبانيا

سخر سليم أملاح لاعب وسط منتخب المغرب، من ماركوس يورنتي لاعب المنتخب الإسباني، بعد إقصاء الأخير من دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتصر المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما بالتعادل السلبي، ليتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع نهائي لمواجهة البرتغال.

وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه سليم أملاح لاعب منتخب المغرب وهو يسخر من يورنتي لاعب وسط منتخب إسبانيا بعد إقصاء منتخب بلاده.

أصدقاء أملاح طلبوا منه أن يشاهدوا يورنتي، وقام لاعب المغرب بتسليط الكاميرا على لاعب إسبانيا، ليعلق ضاحكًا باللغة الريفية: "أرواح تداث" والتي تعني "اذهب إلى بيتك هيا".

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي مساء غدٍ الأربعاء، في دور الربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

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  • 35215ألمانيا، 2014
  • 68261إسبانيا، 2010
  • 23821إيطاليا، 2006
175331 الأصوات
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