فيديو: نتيجة وأهداف النصر والهلال في ديربي الرياض بالدوري السعودي

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض الذي أقيم في إطار الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020 على ملعب جامعة الملك سعود

أحمد رضوان | تويتر

كان عشاق كرة القدم على موعد مع نسخة جديدة من ديربي الرياض بين الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020.

شهد اللقاء إثارة كبيرة من الجارين اللدودين، وكانت هذه النسخة ثأرية للموج الأزرق الذي خسر دوري كأس الأمير محمد سلمان الموسم الماضي لصالح فرسان نجد، والذين عادوا من وضعٍ صعب في الموسم قبل الماضي ولحقوا بركب الدوري بل ونجحوا في خطف اللقب من الجار الذي كان المرشح الأول طوال الموسم.

وفي هذا التقرير نشاهد بالفيديو أهداف النصر والهلال في ديربي الرياض والتي سجلت عن طريق الثلاثي عبد الرزاق حمد الله بواقع هدفين وإدواردو.

حمد الله يقود النصر لقلب الطاولة على الهلال في ديربي الرياض

نتيجة مباراة الهلال والنصر

كانت بداية مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض قوية وندية لحدٍ كبير، وحاول الفريقان التقدم في النتيجة لكن الموج الأزرق هو من وصل لمبتغاه أولًا، ونجح في التقدم عن طريق إدواردو الذي وصلت له الكرة في يمين منطقة الجزاء عن طريق جوميس، فأودعها في شباك براد جونز بأريحية كبيرة.

انتهى شوط اللقاء الأول بفوز الأزرق بهدفٍ نظيف، لكن الوضع انقلب رأسًا على عقب في الشوط الثاني..

في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني احتسبت ركنية لفرسان نجد، نفذها أمرابط بتمريرة قصيرة للغنام الذي أرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء، حولها حمد الله برأسه إلى المرمى من على القائم الثاني الذي ارتطمت به الكرة وارتدت في الشهري ثم سكنت الشباك.

أبى المغربي إلا باكتمال الدرس في مباراة الهلال والنصر، وأضاف الهدف الثاني بعد حوالي 20 دقيقة من هدفه الأول، وجاء الهدف بتمريرة من يسار منطقة الجزاء عن طريق جوليانو للمهاجم المخضرم الذي روض الكرة في العمق ثم أودعها في شباك المعيوف بيسراه.