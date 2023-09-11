فيديو | ميسي يتحدث الإنجليزية بطلاقة .. مقطع مرعب لنجم إنتر ميامي!

الذكاء الاصطناعي إلى أين؟!

انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق وهداف إنتر ميامي الحالي وهو يتحدث فيه اللغة الإنجليزية بطلاقة خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة.

المذهل أن ليونيل ميسي لا يعرف كيف يتحدث الإنجليزية، بالرغم من تأكيده من قبل أنه يتلقى الدروس لكي يتقنها لكنه لا يقوم بالحديث بها بشكل علني أبدًا.

لكن في مقطع الفيديو الذي كان معدلًا عن طريق الذكاء الاصطناعي كان النجم الأرجنتيني يتحدث كأنه قد ولد بلسان إنجليزي، ولا يعاني بأي شكل من الأشكال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المقطع الأصلي قديم بعض الشيء، حيث يعود لمؤتمر مباراة نهائي كأس الدوريات وهي البطولة التي حققها إنتر ميامي وكانت أول لقب في تاريخ النادي.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل 11 هدفًا مع إنتر ميامي في 11 مباراة حتى الآن، ومن المفترض أن يعود الأسبوع المقبل للعب مع فريقه الأمريكي بعد فترة التوقف الدولي الجارية.