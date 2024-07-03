فيديو | قبل موسم الأهلي الشاق .. رياض محرز يحتفل بزواجه من تايلور ورد للمرة الثالثة بـ"الصبغة الجزائرية"

رياض محرز يبهر متابعيه..

للمرة الثالثة.. احتفل الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بـ"زفافه" على عارضة الأزياء البريطانية تايلور ورد.

محرز أعلن خطوبته بورد، في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2021، قبل أن يتزوجا في العام التالي مباشرة، مع إقامة حفلي زفاف خلال الفترة الماضية، مع تعهد الساحر الجزائري بإقامة حفل ثالث.

وبالفعل.. نفذ رياض وعده، وأقام حفل زفاف ثالث مع ورد؛ حيث جاء هذه المرة بـ"الصبغة الجزائرية التقليدية"، سواء في التنظيم أو الأغاني الموسيقية أو الملابس.

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وشهد حفل الزفاف "الثالث"؛ حضور النجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي ميشيلن البلجيكي؛ والذي أخذ يتبادل الرقص مع رياض محرز، في مشهد حاز على إعجاب قطاع كبير من الجماهير.

جدير بالذكر أن محرز يستعد للعودة إلى الأهلي، خلال الأيام القادمة؛ من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "الشاق"، والذي سيكون مليئًا بالبطولات؛ وذلك بمشاركة الفريق الأول في مسابقتي "النخبة الآسيوية" والسوبر السعودي، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.