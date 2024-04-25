فيديو | لمنافسة الهلال والنصر .. جماهير الأهلي تستقبل الرئيس التنفيذي بهذا الطلب!

ماذا حدث بين جماهير الأهلي والرئيس التنفيذي؟

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استقبلت جماهير الأهلي السعودي، مساء اليوم الخميس، البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي، بـ"تحية" كبيرة؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الرياض.

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الأهلي يحل ضيفًا على نادي الرياض، في التاسعة من مساء اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأثناء مروره أمام مدرج جماهير الراقي، تم "التصفيق" للرئيس التنفيذي البريطاني، مع الهتاف باسمه؛ وفقًا للفيديو الذي نشره الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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وبعد الهتاف باسمه و"التصفيق" له.. أخذت الجماهير الأهلاوية، تطالب رون جورلي؛ بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"صفقات جديدة"، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرى عشاق النادي الأهلي، أن فريقهم لا يزال يحتاج إلى العديد من التدعيمات؛ حتى يستطيع منافسة عملاقي الرياض الهلال والنصر تحديدًا، في السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ حيث يقاتل لحجز مقعد في بطولة "النخبة الآسيوية"، الموسم الرياضي القادم.

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