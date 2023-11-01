فيديو | "ملك الفبركة" .. الاتفاق يسخر من تصرفات كريستيانو رونالدو المثيرة

نادي الاتفاق يصعد من حربه ضد النصر

سخر الاتفاق السعودي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

رونالدو شارك في فوز النصر (1-0) على الاتفاق، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونشر الاتفاق عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تصرفات الأسطورة البرتغالية "المثيرة للجدل"، في مواجهة النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن بين التصرفات التي وضعها الاتفاق في المقطع؛ اعتراض كريستيانو الغريب؛ عندما ركض خلف حكم المباراة؛ للاحتجاج على أحد قراراته.

وصاحب مقطع الفيديو، بعض الكلمات الساخرة؛ مثل "ملك الفبركة"؛ في تلميحات صريحة إلى ضغط رونالدو ونجوم النصر، على حكم المباراة.

جدير بالذكر أن ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، اتهم حكم المباراة، بالتسبب في هزيمة فريقه، والاستجابة إلى ضغوطات نجوم النصر، بطرده اللاعب علي هزازي.