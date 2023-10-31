فيديو | تصرف غريب .. كريستيانو رونالدو "يركض" خلف حكم مباراة النصر والاتفاق في الملعب

مشهد غريب من كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق

في مشهد غريب.. قام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بـ"الركض" خلف حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر يستضيف الاتفاق "الآن"، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء؛ حيث حاول التوغل بين دفاعات الاتفاق، قبل أن يسقط على أرضية الملعب.

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الحكم لم يحتسب أي خطأ للأسطورة البرتغالية، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع.

وبعد نهوضه.. قام كريستيانو رونالدو بـ"الركض" خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، حيث ظهر وهو يصرخ في وجهه.

رفض حكم المباراة، تصرف كريستيانو "الغاضب"، وقام بإشهار الكارت الأصفر في وجهه، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من المباراة.