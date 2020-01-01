فيديو: ملخص مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأهلي وضمك في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بخسارة الراقي بأربعة أهدافٍ لثلاثة

استضاف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة قوية بين الأهلي وضمك في الجولة السادسة من الدوري السعودي ، انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

كانت بداية الراقي قوية للمباراة، ففي الدقيقة 12 سجل أوسو الهدف الأول لفريقه من تسديدة اصطدمت بالدفاع وغالطت الحارس ومرت للشباك.

أضاف صامويل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 18، حيث أرسل ميتريتسا عرضية من يمين المنطقة اعترضها المدافع من على قدم السومة، فارتدت الكرة لصامويل أوسو الذي تابعها في الشباك.

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قلص زيلايا النتيجة في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، نفذها في وسط مرمى العويس الذي طار لليسار.

وفي الدقيقة 35، سجل فييسا الهدف الثالث للأهلي، وذلك بعد أن افتك الكرة أمام منطقة الجزاء وتوغل لداخلها حتى انفرد بمصطفى زغبة وأرسل تسديدة سكنت الشباك.

انتفض ضمك في الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني، ففي الدقيقة 75 أضاف زيلايا الهدف الثاني بعد عرضية من اليمين عن طريق السعيداني، قابلها برأسية مرت من على يسار العويس.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وبعدها بدقيقة تعادل فاروق شافعي لنادي ضمك، حيث نفذ الزبيدي ركنية من اليسار بعرضية إلى القائم الثاني، قابلها شافعي برأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 92 من عمر المباراة، أنهى أبو شرارة المباراة لصالح ضمك من ركنية من الجهة الأخرى، نفذها الزبيدي بعرضية قابلها السعيداني بتمريرة رأسية للداخل، حيث أبو شرارة الذي أرسل رأسية سكنت الشباك.