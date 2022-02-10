فيديو | مفاجأة في مستقبل حمد الله مع الاتحاد!

فجر الإعلامي الرياضي خالد البدر مفاجأة قوية، بشأن مستقبل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم فريق نادي الاتحاد الحالي، وذلك بعد أن انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

النصر يفسخ عقد حمد الله واللاعب ينضم للاتحاد

أعلن نادي النصر في شهر نوفمبر الماضي، عن فسخ عقده مع حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليصبح اللاعب المغربي حرًا.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن حمد الله قام بالاعتراض بطريقة غير لائقة على مدرب النصر بسبب عدم مشاركته في مباراة الرائد، وأيضًا قام بإرسال رسائل بها تهديد لأحد مسؤولي النادي.

وبعدها نجح الاتحاد في ضم حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد أن قام بفسخ عقده مع النصر.

مفاجأة في مستقبل عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد

البدر قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم القادم، ولكن وفقًا لمعلوماتي فإن اللاعب المغربي لن يُكمل عقده".

الإعلامي الرياضي تابع: "عبد الرزاق حمد الله سيرحل عن الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولكي أوثق معلوماتي، أقولها بعد خروج الهلال من كأس العالم للأندية بساعات".

خالد البدر : "حمدالله" لن يكون اتحادياً في الموسم المقبل .

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/G8HWrhWYrL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 9, 2022

عبد الرزاق حمد الله يستعد رفقة فريقه الاتحاد، لمواجهة فريقه القديم النصر، في كلاسيكو الكرة السعودية مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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