فيديو من معسكر فرنسا يظهر توتر علاقة ديشان مع نجم ريال مدريد "المغضوب عليه"!

48 دقيقة فقط تعكس أزمة داخل معسكر الديوك

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن توتر العلاقة بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، وأحد نجوم الفريق خلال المعسكر المقام في ألمانيا حاليًا للمشاركة في "يورو 2024".

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية كوصيف للمجموعة الرابعة بـ5 نقاط، بعدما تغلب على النمسا (1-0) وتعادل مع هولندا سلبيًا ومع بولندا (1-1).

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هناك حالة من عدم الرضا لدى المدرب الفرنسي بشأن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا، حيث لا يعتبره ضمن القوام الأساسي للديوك في البطولة.

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وأوضحت أن ديشامب دخل في مناقشة حادة مع كامافينجا، في أعقاب التعادل مع بولندا، حيث قام بتوبيخه بسبب تأخره في الانضمام للمجموعة، بينما كان يربط حذائه بملعب التدريبات.

وأشارت إلى أن كامافينجا لم يبدأ أي مباراة أساسيًا مع منتخب فرنسا خلال اليورو، حيث لعب 19 دقيقة فقط أمام النمسا و29 دقيقة أمام بولندا، وجلس على دكة البدلاء طوال مدة مباراة هولندا.

وفي نفس السياق، نشرت شبكة "موندو ديبورتيفو"، مقطع فيديو يظهر ديشان في محادثة طويلة مع كامافينجا خلال تدريبات منتخب فرنسا، وتظهر على وجه المدرب ملامح الامتعاض أثناء إعطاء لاعب ريال مدريد التعليمات.

ويضرب منتخب فرنسا "وصيف مونديال 2022"، موعدًا ناريًا في الدور ثمن النهائي مع بلجيكا، الإثنين المقبل، على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية.