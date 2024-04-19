فيديو | مشهد مشين .. الاعتداء على نجم النصر بـ"الضرب" أمام الفيحاء

لقطة غير رياضية في مباراة النصر والفيحاء..

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شهدت الدقائق الأخيرة من عمر مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، مشهدًا مشينًا.

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النصر قلب تأخره بهدف إلى الفوز (3-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 87.. أشهر الحكم "كارت أحمر مباشر" في وجه الزامبي فاشيون ساكالا، نجم نادي الفيحاء؛ بعد اعتدائه بـ"الضرب" على البرتغالي أوتافيو، صانع ألعاب الفريق النصراوي.

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ساكالا قام بضرب أوتافيو على وجهه، قبل أن يقوم بالاعتداء عليه مجددًا؛ وهو ساقط على أرضية الملعب متألمًا، في تصرف غريب للغاية.

تصرفات النجم الزامبي، أثارت غضب نجوم النصر، الذين اشتبكوا معه دفاعًا عن زميلهم، قبل أن يتدخل لاعبي الفيحاء أيضًا، في مشهد مشين وغير رياضي.

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